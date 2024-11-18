Оккупанты ударили баллистикой по Одессе: восемь погибших

Днем 18 ноября российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. Известно о повреждениях жилых домов. Пока известно о восьми погибших.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

Также 18 человек получили ранения. Среди пострадавших один ребенок. Четверо человек в тяжелом состоянии.

Перед этим Кипер сообщал, что в результате атаки повреждена гражданская инфраструктура, в том числе жилые дома.

В преддверии атаки Воздушные силы сообщали об угрозе баллистики для Одесщины.

Между тем местные Telegram-каналы публикуют видео с последствиями удара.