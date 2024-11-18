Зеленский о российском обстреле Одессы: Показательно после звонков Путину

Президент Владимир Зеленский, реагируя на ракетный удар по Одессе днем 18 ноября, отметил, что "это показательные удары", потому что Россию интересует только война, сообщает Украинская правда.

"Это не случайные удары - это показательные удары. После звонков и встреч с Путиным, после всех лживых сплетен в медиа о якобы "воздержании" от ударов. Россия показывает, что ее интересует на самом деле: только война" , – заявил президент.

По его словам, этот сигнал стоит услышать во всех частях мира, от залов, где встречаются члены "Группы двадцати", до всех столиц мира.

Напомним, днем, 18 ноября российская армия нанесла ракетный удар по Одессе, в результате чего погибли 8 гражданских. Также сообщается о и 18 раненых. Среди пострадавших один ребенок. Четверо людей в тяжелом состоянии.