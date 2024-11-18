Министр обороны Германии против предоставления Украине Taurus

Министр обороны Германии Борис Писториус не считает, что разрешение США на удары ракетами ATACMS по территории РФ должно повлиять на позицию Берлина относительно отказа предоставлять Украине Taurus. Заявление Писториуса приводит Tagesschau, сообщает Европейская правда.

По его словам, данные о разрешении США на дальнобойные удары по РФ "не меняют нашей текущей оценки".

Сейчас "нет причин для принятия другого решения", добавил Писториус.

В правительстве Германии ранее заявили, что канцлер Олаф Шольц не готов передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, несмотря на разрешение США на удары ATACMS по российской территории.

Как ранее сообщали СМИ, президент США Джо Байден впервые дал разрешение Украине применить дальнобойное американское оружие по территории РФ.

По данным портала Axios, сейчас речь идет о территории Курской области, и решение задумано как реакция на привлечение в войну войск Северной Кореи.