В Белом доме прокомментировали информацию о разрешении на удары ATACMS по РФ

В Белом доме отказались прямо подтвердить разрешение Украине на применение дальнобойных ракет по военным целям, расположенным на территории России, но вспомнили, что разрабатывали ответ на привлечение войск КНДР к войне. Об этом пишет издание The New York Times, сообщает Европейская правда.

Джон Файнер, заместитель советника президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности, отказался подтвердить предоставление разрешения.

Однако он отметил, что Соединенные Штаты обещали отреагировать на решение России привлечь подкрепление северокорейских войск.

"Если есть обстоятельства, которые развиваются и меняются, вы знаете, мы будем развиваться и меняться, чтобы соответствовать им и позволить украинцам продолжать защищать свою территорию и свой суверенитет" , – сказал Файнер во время брифинга с журналистами в понедельник утром.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Джо Байден впервые дал разрешение Украине применить дальнобойное американское оружие – ракеты ATACMS – по территории РФ.

По данным портала Axios, сейчас речь идет о территории Курской области, и решение задумано как реакция на вовлечение в войну войск Северной Кореи.