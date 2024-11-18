Close button

НАТО усиливает противовоздушную оборону в Черноморском регионе

НАТО усиливает противовоздушную оборону в Черноморском регионе
Фото: NATO

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поблагодарил Румынию за поддержку Украины в ее борьбе против российской агрессии и отметил, что НАТО готова эффективно защищать каждую страну-союзницу, в том числе в Черноморском регионе, имеющему для Альянса стратегическое значение, сообщает Укринформ.

«Сегодня мы обсудили необходимость предоставления дальнейшей помощи для Украины. Румыния является преданным другом Украины и оказывает ей существенную помощь, включая систему Patriot для поддержки критически важной противовоздушной обороны. Вы также подписали соглашение о безопасности на срок в 10 лет с Украиной, что подчеркивает устойчивую природу вашей поддержки», - заявил Марк Рютте в Брюсселе во время встречи с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку.

Он напомнил, что НАТО сейчас работает над выполнением обязательств, принятых во время Вашингтонского саммита Альянса, для стран-членов которого поддержка Украины важна, как всегда.

«Мы видим опасное расширение войны, когда северокорейские войска принимают участие в боевых действиях наряду с российскими против Украины. Это происходит в дополнение к поставкам боеприпасов, которую России предоставляет Северная Корея, к дронам из Ирана и товарам двойного назначения, поставляемые Китаем. Все это подпитывает российскую машину войны. Эта война демонстрирует, что наша безопасность действительно глобальна», - отметил генеральный секретарь НАТО.

Он подчеркнул, что российская война против Украины лишь подчеркивает необходимость усиливать систему противовоздушной обороны. Это остается одним из ключевых приоритетов Альянса. Сегодня руководители НАТО и Румынии обсудили, в частности, объединение усилий союзников по защите воздушного пространства Румынии от нарушений и провокаций со стороны России.

«Длительные вторжения российских дронов и ракет в воздушное пространство НАТО безумны, опасны и неприемлемы. НАТО уже усилило свою противовоздушную оборону на восточном фланге, и прямо сейчас союзники принимают на вооружение сотни боевых самолетов 5-го поколения. Я могу сказать вам, премьер-министр, что НАТО воспринимает безопасность Черноморского региона очень серьезно. Мы готовы защищать и защищать каждого союзника», - отметил Марк Рютте.

Как сообщалось, в сентябре текущего года правительство Румынии одобрило законопроект, разрешающий безвозмездную передачу Украине системы противовоздушной обороны Patriot. Нижняя палата парламента Румынии приняла закон, разрешающий передачу Украине этой системы, всего за день.

Новости

Популярные темы форума

analytics