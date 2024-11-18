НАТО усиливает противовоздушную оборону в Черноморском регионе

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поблагодарил Румынию за поддержку Украины в ее борьбе против российской агрессии и отметил, что НАТО готова эффективно защищать каждую страну-союзницу, в том числе в Черноморском регионе, имеющему для Альянса стратегическое значение, сообщает Укринформ.

«Сегодня мы обсудили необходимость предоставления дальнейшей помощи для Украины. Румыния является преданным другом Украины и оказывает ей существенную помощь, включая систему Patriot для поддержки критически важной противовоздушной обороны. Вы также подписали соглашение о безопасности на срок в 10 лет с Украиной, что подчеркивает устойчивую природу вашей поддержки» , - заявил Марк Рютте в Брюсселе во время встречи с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку.

Он напомнил, что НАТО сейчас работает над выполнением обязательств, принятых во время Вашингтонского саммита Альянса, для стран-членов которого поддержка Украины важна, как всегда.

«Мы видим опасное расширение войны, когда северокорейские войска принимают участие в боевых действиях наряду с российскими против Украины. Это происходит в дополнение к поставкам боеприпасов, которую России предоставляет Северная Корея, к дронам из Ирана и товарам двойного назначения, поставляемые Китаем. Все это подпитывает российскую машину войны. Эта война демонстрирует, что наша безопасность действительно глобальна» , - отметил генеральный секретарь НАТО.

Он подчеркнул, что российская война против Украины лишь подчеркивает необходимость усиливать систему противовоздушной обороны. Это остается одним из ключевых приоритетов Альянса. Сегодня руководители НАТО и Румынии обсудили, в частности, объединение усилий союзников по защите воздушного пространства Румынии от нарушений и провокаций со стороны России.

«Длительные вторжения российских дронов и ракет в воздушное пространство НАТО безумны, опасны и неприемлемы. НАТО уже усилило свою противовоздушную оборону на восточном фланге, и прямо сейчас союзники принимают на вооружение сотни боевых самолетов 5-го поколения. Я могу сказать вам, премьер-министр, что НАТО воспринимает безопасность Черноморского региона очень серьезно. Мы готовы защищать и защищать каждого союзника» , - отметил Марк Рютте.

Как сообщалось, в сентябре текущего года правительство Румынии одобрило законопроект, разрешающий безвозмездную передачу Украине системы противовоздушной обороны Patriot. Нижняя палата парламента Румынии приняла закон, разрешающий передачу Украине этой системы, всего за день.