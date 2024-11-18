Зеленский посетил Купянск на Харьковщине

В понедельник, 18 ноября, президент Украины Владимир Зеленский посетил Купянск в Харьковской области. Об этом он сказал в видеообращении, сообщает Новое время.

Зеленский отметил, что поздравил украинских военных с Днем сержанта.

«Сержанты — именно воины, без которых не представить нормальную работу офицеров и вообще наших подразделений. Я благодарен всем сержантам, которые действительно являются примером для солдата. Сила всей нашей украинской армии — это люди, которые служат, служат преданно, стойко» , — сказал президент.

Он также сообщил, что отметил государственными наградами лучших военных и заслушал доклады командиров, в частности по безопасности и социальной ситуации в Донецкой и Харьковской областях.

Ранее Владимир Зеленский посетил Покровск Донецкой области, где пообщался с украинскими защитниками. Там он посетил расположение 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, которая обороняет город.

Зеленский также сообщил, что ознакомился с ходом строительства фортификаций в Донецкой области, и что большинство укреплений уже построено.