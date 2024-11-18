Боррель заявил, что ЕС передал Украине обещанный миллион снарядов
Европейский Союз передал Украине обещанный миллион боеприпасов. ЕС подготовит еще несколько десятков тысяч украинских военных. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.
"Мы только что выполнили наше обязательство предоставить Украине миллион боеприпасов, а к концу зимы мы подготовим еще 75 тысяч украинских солдат", - рассказал Боррель.
По его словам, в настоящее время Евросоюз передал Украине оружие в 45 миллиардов евро. Однако, по его мнению, действующий уровень помощи остается недостаточным, чтобы изменить ситуацию в поле боя в пользу Украины.
"Мы даем Украине ровно столько, чтобы удержаться, а иногда даже меньше, в то время как Россия перевела всю свою экономику на военное положение и рассчитывает на безусловную поддержку Северной Кореи и Ирана", - подчеркнул он.
Чешская инициатива
В этом году Чехия нашла значительное количество снарядов для Украины в странах, не входящих в Евросоюз. Однако для их приобретения потребовалось финансирование со стороны международных партнеров.
В июне стало известно о прибытии первой партии снарядов в Украину.
Позже премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что до конца 2024 года Украина получит еще около 500 тысяч боеприпасов в рамках своей инициативы.