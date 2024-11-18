ГУР перехватило приказы оккупантов "двухсотить" украинских военнопленных

Главное управление разведки перехватило разговор русского военного командования. В разговоре командир приказывал оккупантам убивать украинских военнопленных﻿. Со ссылкой на пресс-службу ГУР, сообщает Деловая столица.

В радиоперехвате командиры российской оккупационной армии дают подчиненным приказ совершить военное преступление — расстрелять пленника.

Это зафиксированное очередное доказательство целенаправленной геноцидной политики российской армии в войне против Украины.

Кроме этого в перехвате подтверждается тяжелое ранение московита с позывным "Гроза". В частности, россиянину с позывным "Гриф", который находился в одной группе с "Грозой", приказывают перетащить жгутом, предоставить обезболивающее, занять позицию и отстреливаться.