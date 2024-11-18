Украина наростила производство "Нептунов" для дальнобойных ударов – Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в Украине масштабировали серийное производство крылатых ракет Р-360 "Нептун" с усовершенствованием для поражения целей на дальних расстояниях.﻿, сообщает Украинская правда.

Об этом Умеров сказал на встрече с украинскими производителями ракетного вооружения.

"Сегодня мы наращиваем производство украинских ракет. Уже изготовлены первые 100 ракет в этом году. Успешно масштабировано серийное производство крылатых ракет Р-360 "Нептун" с усовершенствованием для поражения целей на дальних расстояниях" , - сказал Умеров.

Также, по его словам, в Украине разрабатываются новые ракеты-дроны, в частности "Паляница".