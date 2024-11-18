Президент Грузии Зурабишвили обжалует в суде результаты выборов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала итоги парламентских выборов, назвав их недействительными, и заявила о намерении обжаловать их в Конституционном суде﻿. Об этом пишет SOVA.news, сообщает Деловая столица.

По словам Зурабишвили, во время парламентских выборов в Грузии были нарушены основополагающие права, закрепленные в Конституции страны, а также международные стандарты и принципы, прописанные в многочисленных конвенциях.

Она отметила два ключевых нарушения: несоблюдение тайны голосования и общего принципа избирательного права, особенно в отношении грузинских эмигрантов. Кроме того, она упомянула о фальсификации во время выборов и несоблюдении права на рассмотрение жалоб независимым и справедливым судом.

Зурабишвили подчеркнула, что результаты этих выборов не признает ни она как президентка, ни оппозиция, ни значительная часть грузинского общества, которое продолжает свой протест.

"Прошло три недели, и ни одна из наших ключевых демократических стран-партнеров не признала выборы. Напротив, они отмечают многочисленные нарушения и рассматривают различные меры влияния. Приговор очевиден: эти выборы нельзя считать состоявшимися" , – заявила она.

По мнению президентки, необходимо провести новые выборы в кратчайшие сроки после международного расследования голосования 26 октября. Она призвала к изменению состава Центральной избирательной комиссии, внесению изменений в Избирательный кодекс с учетом рекомендаций ОБСЕ, а также к урегулированию работы избирательных участков за границей.

Кроме того, Зурабишвили планирует обратиться в Конституционный суд, чтобы оспорить результаты выборов. Она подчеркнула, что это станет испытанием для судей, которые должны определиться, по какому пути будет развиваться страна.

Напомним, 26 октября в Грузии проходили парламентские выборы. Согласно официальным результатам, правящая пророссийская партия "Грузинская мечта" набрала 54,09% голосов избирателей.

Все оппозиционные партии Грузии, преодолевшие проходной барьер на парламентских выборах, объявили бойкот новоизбранному парламенту.

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что международные наблюдатели не признали парламентские выборы в Грузии 26 октября свободными и честными.

17 ноября оппозиционные партии Грузии объявили перманентный уличный протест с требованием провести новые парламентские выборы.