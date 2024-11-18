У Трампа раскритиковали разрешение на удары ATACMS по РФ

Избранный Дональдом Трампом советник по национальной безопасности Белого дома, конгрессмен от Флориды Майе Волтц заявил, что разрешение на удары ракетами ATACMS по территории России ведет к эскалации. Об этом он сказал в эфире Fox News, которого цитирует журналист "Голоса Америки" Остап Яриш, сообщает Украинская правда.

Волтц сказал, что администрация Байдена заранее не сообщала ему о решении относительно дальнобойных ударов по России.

"И это, знаете, еще один шаг к эскалации, и никто не знает, к чему это приведет. Северная Корея передает баллистические ракеты, артиллерию, а теперь – десятки тысяч солдат. Администрация (Байдена. – Ред.) реагирует на это, снимая ограничения. Северная Корея посылает еще больше солдат. Южная Корея заявляет, что может вступить в войну" , – перечислял он.

Далее в качестве примера эскалации будущий советник Трампа привел продажу нефти в Китай Ираном, который использует для отправки ракет и беспилотников в Россию, "а те в свою очередь наносят удары по украинской критической инфраструктуре".