В Тбилиси протестующие организовали палаточный городок и возвели баррикады

В столице Грузии Тбилиси грузинская оппозиция возводит баррикады вокруг палаточного городка. Со ссылкой на Эхо Кавказа, сообщает Новое время.

Отмечается, что возле Государственного университета, десятки протестующих провели ночь в палатках и у костров. Люди окружили себя флагами Грузии, Украины и Евросоюза, оставаясь под открытым небом.

Оппозиция обещает, что акция приобретет новые форматы, которые могут стать неожиданными для власти. За ночь на проспекте Чавчавадзе образовался палаточный городок.

Как пишет Эхо Кавказа, дороги, ведущие к месту протеста, заблокировали автомобилями, маршрутками, а также баррикадами из строительных мешков.

В центре палаточного городка расположены две палатки: одну используют для хранения пледов и ковриков, а другую — импровизированное кафе, где протестующие могут получить чай, кофе, фрукты и еду. Вдоль периметра палаточного городка стоят канистры с дровами для обогрева.

Многие протестующие пришли, чтобы сменить тех, кто провел ночь у костра или в палатках, чтобы не прекращать акцию, говорится в репортаже.

Вечером 17 ноября грузинская оппозиция перекрыла движение возле главного корпуса Тбилисского госуниверситета и объявила 24-часовую «предупредительную» акцию.