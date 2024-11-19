Протесты в Абхазии: так называемый "президент" ушел в отставку

Так называемый "президент" оккупированной грузинской Абхазии Аслан Бжания подал в отставку, но может отозвать заявление, если протестующие не покинут правительственные здания, сообщает Украинская правда.

В сообщении отмечается, что "представители власти" и оппозиции после переговоров заключили соглашение.

Согласно ему Бжания написал заявление об отставке.

Однако, говорится в сообщении, протестующие 19 ноября должны покинуть комплекс правительственных зданий в Абхазии.

В противном случае Бжания отзовет заявление об отставке.

Исполняющим обязанности лидера республики станет "вице-президент" Бадра Гунба.

Ранее Абхазская оппозиция отвергла предложение лидера страны Аслана Бжания о проведении "досрочных выборов". Ему выдвинули ультиматум: до вечера 17 ноября подать в отставку. В противном случае, как заявили в оппозиции, будет организовано "временное правительство".

Напомним, 15 ноября - в день начала масштабных акций в Сухуми - оппозиция предлагала властям два варианта: