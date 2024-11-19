Оккупанты атаковали Глухов на Сумщине: 6 погибших, среди них ребенок

Шесть человек, среди которых ребенок, погибли в результате российского удара по общежитию в городе Глухов Сумской области поздно вечером 18 ноября. Под завалами еще могут быть люди.﻿﻿ Об этом говорится в сообщении Сумской ОВА, сообщает Украинская правда.

"18 ноября поздно вечером враг атаковал одно из общежитий в Глухове, направив на мирных жителей два ударных БпЛА типа "Шахед".

В результате вражеской атаки (по состоянию на 7 утра), предварительно, погибли 6 человек, из них один – ребенок. Ранены – 12 человек, из них два ребенка" , – говорится в сообщении.

На месте удара продолжаются аварийно-спасательные работы. Под завалами еще могут находиться люди.

Ранее сообщалось, что в Глухове Сумской области в понедельник поздно вечером прогремел взрыв. СМИ писали о попадании вражеского беспилотника в многоквартирный дом, в результате чего есть погибшие и раненые. Также сообщалось, что под завалами могут быть люди.