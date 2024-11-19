ЕС и НАТО выражают поддержку Украине до 1000 дней полномасштабной войны

Западные лидеры, члены правительств и послы публикуют заявления солидарности с Украиной к тысячному дню с начала полномасштабного нападения России на Украину, сообщает Европейская правда.

В числе первых свое сообщение опубликовала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и рассказала, что этой ночью здания ЕК подсвечены в цвета украинского флага в честь защитников и защитниц Украины.

"В 2022 году Россия считала, что ее полномасштабное вторжение продлится несколько дней. Через тысячу дней Украина продолжает мужественно сопротивляться – на поле боя и против преступных атак по гражданским целям" , – написала она.

In 2022, Russia thought its full-scale invasion would end in days.



1,000 days later, Ukraine bravely resists.



On the battlefield.



And against criminal attacks on civilian targets.



Tonight our buildings adorn the Ukrainian flag to honour the brave men and women of Ukraine. pic.twitter.com/KKJ7jgWIHd — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 18, 2024

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен подчеркнула, что Украина нуждается в непоколебимой поддержке партнеров, а война должна закончиться справедливым и устойчивым миром.

"Украина борется за свободу, за безопасность Европы и за мир в мире. Наша поддержка для Украины – это инвестиция в будущее человечества" , – подчеркнула она.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что эти тысяча дней стали для Украины временем большого горя, но также проявили мужество и единство украинцев.

"Мы будем рядом с вами, пока вы снова обретете мир. Слава Украине" , – написала Бербок.

"Литва была рядом с Украиной на всех этапах этой истории – перед вторжением, в самые темные дни и сейчас, в изнурительной борьбе за свободу. Украина всегда может рассчитывать на нас" , – заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

Старший представитель НАТО в Украине Патрик Тернер отметил, что отметка в 1000 дней является сильным напоминанием о силе и стойкости, которую проявили украинцы, и что это сопротивление вдохновляет мир.

"Наша поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины остается непоколебимой" , – отметил он.

1000 days of struggle, resilience, and hope. 1000 days since Russia launched a brutal, unprovoked, and unjustified war against Ukraine.



Patrick Turner, NATO Senior Representative to Ukraine, delivered an official address???????? pic.twitter.com/6tJ27pQpKt — NATO in Ukraine (@NATOinUkraine) November 19, 2024

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, который вскоре покидает пост, заявил накануне, что все решения Евросоюза по поддержке Украины принимались слишком долго и странам-членам нужно учиться действовать быстрее и в большем единстве.

Он также констатировал, что правитель России не настроен на настоящие переговоры, и напомнил, что де-факто российско-украинская война длится уже почти 4000 дней.