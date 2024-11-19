ЕС и НАТО выражают поддержку Украине до 1000 дней полномасштабной войны
Западные лидеры, члены правительств и послы публикуют заявления солидарности с Украиной к тысячному дню с начала полномасштабного нападения России на Украину, сообщает Европейская правда.
В числе первых свое сообщение опубликовала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и рассказала, что этой ночью здания ЕК подсвечены в цвета украинского флага в честь защитников и защитниц Украины.
"В 2022 году Россия считала, что ее полномасштабное вторжение продлится несколько дней. Через тысячу дней Украина продолжает мужественно сопротивляться – на поле боя и против преступных атак по гражданским целям", – написала она.
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен подчеркнула, что Украина нуждается в непоколебимой поддержке партнеров, а война должна закончиться справедливым и устойчивым миром.
"Украина борется за свободу, за безопасность Европы и за мир в мире. Наша поддержка для Украины – это инвестиция в будущее человечества", – подчеркнула она.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что эти тысяча дней стали для Украины временем большого горя, но также проявили мужество и единство украинцев.
"Мы будем рядом с вами, пока вы снова обретете мир. Слава Украине", – написала Бербок.
"Литва была рядом с Украиной на всех этапах этой истории – перед вторжением, в самые темные дни и сейчас, в изнурительной борьбе за свободу. Украина всегда может рассчитывать на нас", – заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.
Старший представитель НАТО в Украине Патрик Тернер отметил, что отметка в 1000 дней является сильным напоминанием о силе и стойкости, которую проявили украинцы, и что это сопротивление вдохновляет мир.
"Наша поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины остается непоколебимой", – отметил он.
Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, который вскоре покидает пост, заявил накануне, что все решения Евросоюза по поддержке Украины принимались слишком долго и странам-членам нужно учиться действовать быстрее и в большем единстве.
Он также констатировал, что правитель России не настроен на настоящие переговоры, и напомнил, что де-факто российско-украинская война длится уже почти 4000 дней.