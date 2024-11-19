Путин обновил ядерную доктрину после разрешения США на удары ATACMS по РФ

Правитель России Владимир Путин своим указом 19 ноября утвердил обновленную ядерную доктрину России, вскоре после того, как Белый дом разрешил Украине бить по России вглубь РФ. Условием применения ядерного оружия назван "старт баллистических ракет", сообщает Украинская правда.

Согласно подписанному Путиным документу, якобы "агрессия" против РФ и ее союзников со стороны неядерной страны при поддержке ядерной державы будет рассмотрена как совместное нападение.

Также в доктрине говорится, что РФ может применить ядерное оружие в случае "критической угрозы" суверенитету и территориальной целостности себя и Белоруссии.

Среди условий для применения ядерного оружия Россией назван "старт баллистических ракет" по территории России.

Согласно доктрине, решение о применении ядерного оружия должен принимать сам лидер Кремля.

В документе выражается уверенность, что "готовность и решимость РФ применить ядерное оружие будет обеспечивать ядерное сдерживание".

Пресс-секретарь правителя Кремля Дмитрий Песок уже заявил, что "использование западных неядерных ракет ВС Украины против РФ по новой доктрине может повлечь ядерный ответ".