Президент Литвы обсудил с Трампом помощь Украине

Президент Литвы Гитанас Науседа провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом, одной из тем которого стала поддержка Украины. Об этом пишет LRT со ссылкой на заявление офиса Науседы, сообщает Европейская правда.

Науседа поздравил Трампа с победой на выборах, подчеркнул важность стратегического партнерства между Вильнюсом и Вашингтоном и подтвердил твердую приверженность Литвы к национальной обороне.

Он также заверил Трампа, что Литва обеспечит наилучшие условия для постоянного присутствия американских войск в стране.

"Приятно осознавать, что Трамп хорошо знаком с ситуацией с безопасностью в регионе и вызовами в энергетической системе, с которыми сталкивается Украина накануне зимнего сезона" , – говорится в сообщении пресс-службы литовского президента.

Во время разговора также речь шла о поддержке Украины и "негативном влиянии сотрудничества между Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей на международную архитектуру безопасности".

Как указано, Науседа одобрил планы будущей администрации США "по достижению мира путем демонстрации силы и подчеркнул необходимость поддержки Украины в ее борьбе против российской агрессии, тем самым сдерживая амбиции других авторитарных режимов".

Недавно The Wall Street Journal сообщило, что в окружении избранного президента США Дональда Трампа по выполнению его обещания "быстро прекратить войну" в Украине якобы фигурирует идея о заморозке фронта по актуальной линии с демилитаризованной зоной и 20-летнем моратории на принятие Украины в НАТО.