США хотят заставить Google продать браузер Chrome – Bloomberg

Министерство юстиции США требует от Google продать свой браузер Chrome в рамках антимонопольного судебного процесса. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Mezha Media.

В августе 2024 года суд США признал компанию монополистом. С тех пор антимонопольные регуляторы решают, какие меры следует принять для устранения антиконкурентных практик компании.

Министерство планирует обратиться в суд с требованием заставить Google продать Chrome, являющийся самым популярным веббраузером в мире. Интеграция Chrome с Google Search и другими продуктами Google была названа одним из факторов, ограничивающих конкуренцию в поиске.

Регуляторы также стремятся, чтобы Google разделила операционную систему Android и другие продукты, такие как Google Search и Google Play Store, которые обычно устанавливаются на устройствах Android по умолчанию. Первоначально планировалось, что Google может быть обязана продать Android, но позже это требование было отменено.

Министерство юстиции предлагает обязать Google предоставлять лицензии на данные и разрешить свободное объединение результатов поиска в Google Search. Это даст конкурентам и стартапам по искусственному интеллекту возможность улучшить свои алгоритмы и создавать поисковые индексы. Также Google может заставить делиться дополнительными данными с рекламодателями, предоставляя им больше контроля над местами размещения рекламы.

Google больше не сможет заключать эксклюзивные сделки, подобные сделке с Apple, которая обеспечила Google статус поисковой системы по умолчанию в Safari за $20 миллиардов в 2022 году.

Google обжалует антимонопольное решение, а судья, ведущий дело, планирует провести двухнедельные слушания в апреле 2025 года, чтобы обсудить, какие изменения компания планирует внести. Окончательное решение ожидается в августе 2025г.