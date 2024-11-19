Мобильные операторы купили дополнительные частоты на почти 3 млрд грн

Мобильные операторы Киевстар, Vodafone и lifecell выиграли лоты на приобретение лицензий для пользования радиочастотным спектром в диапазонах 2100, 2300 и 2600 МГц, сообщает Экономическая правда.

Об этом стало известно из торгов "с голоса" Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК).

Первый лот выиграл Vodafone в торгах на лицензии в полосах радиочастот 1945-1950/2135-2140 МГц по стартовой цене в 458,3 млн грн.

Второй лот выиграл lifecell с ценой 463 млн гривен в торгах на лицензии в полосах радиочастот 1935-1940/2125-2130 МГц при стартовых 458,3 млн грн.

Третий лот выиграл Киевстар с ценой 448,5 млн грн в торгах на лицензии в полосах радиочастот 1940-1945/2130-2135 МГц при стартовых 439,9 млн гривен.

Четвертый лот выиграл Киевстар с ценой 994,8 млн грн в торгах на лицензии в полосах радиочастот 2355-2395 МГц при стартовых 984,8 млн гривен.

Пятый лот выиграл Vodafone в торгах на лицензии в полосах радиочастот 2575-2610 МГц по стартовой цене 530 млн грн.

Срок действия лицензий составляет 15 лет.

В итоге, государство получит за эти лицензии 2,89 млрд грн.

Однако пока речь идет лишь о выигрыше лотов. Операторы станут владельцами лицензий только после того, как перечислят средства в казначейство. Для этого у них есть один месяц.