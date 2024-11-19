США официально разрешили Украине дальнобойные удары вглубь РФ

Заместитель госсекретаря США в странах Западного полушария Брайан А. Николс официально подтвердил, что Белый дом разрешил Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по территории России.﻿ Об этом сообщает Globo, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Он подчеркнул, что конфликт начался с неспровоцированного вторжения России в Украину. По его словам, именно Россия контролирует, как долго продлится эта война, и решение об окончании конфликта полностью зависит от ее действий.

"Война может закончиться прямо сейчас, если Россия выведет свои войска из Украины и начнет уважать ее границы" , - отметил Николс.

По его мнению, предоставление Украине дополнительных возможностей для обороны с использованием дальнобойного оружия, одобренного президентом Джо Байденом, может усилить ее способность защищать свои территории. Кроме того, это может послужить сигналом для России о бесперспективности применения силы для захвата украинских земель.

"Если повезет, этот шаг заставит Российскую Федерацию осознать, что ее действия не принесут успеха, и побудит либо начать мирные переговоры, либо просто вывести войска из Украины" , - добавил Николс.

Разрешение на удары по России

В воскресенье администрация президента США Джо Байдена одобрила использование украинскими войсками американского вооружения для нанесения ударов по территории России.

По данным издания Axios, применение дальнобойного оружия пока ограничено Курской областью. Однако источники The Wall Street Journal указывают, что Вашингтон может расширить зону использования ракет для Украины, что откроет новые возможности в её противодействии российской агрессии.

Тем временем МИД Китая выступил с заявлением, призвав к мирному урегулированию конфликта в Украине. Представители ведомства подчеркнули, что политическое решение войны соответствует интересам всех сторон и должно стать приоритетом для международного сообщества.