Британия ввела новые санкции в отношении РФ за вывоз украинских детей

Соединенное Королевство объявило ограничительные меры против ряда лиц, причастных к принудительному вывозу Россией и "перевоспитанию" украинских детей с захваченных территорий. Об этом объявила пресс-служба правительства Британии, сообщает Европейская правда.

Под санкции попали десяток человек, причастных к реализации российской политики принудительного вывоза и перевоспитания детей из оккупированных территорий. Пакет был приурочен к 1000-му дню с начала полномасштабной войны.

В коммюнике подчеркнули, что в общей сложности известно более 19500 несовершеннолетних украинских граждан, которых принудительно вывезли в Россию или вглубь оккупированных территорий, около 6000 тысяч из них прошли через заведения для "перевоспитания".

"Российские органы власти воспитывают украинских детей по программе, в которой переписана история России и Украины, прославляются боевые действия, которые ведет Россия, воспитывающая лояльность России и иногда включающая элементы военной подготовки" , - отмечают в объявлении.

"Ни один ребенок никогда не должен использоваться как пешка в войне, но то, что президент Путин нацелился на украинских детей, свидетельствует о том, на что он готов пойти для реализации своей цели стереть с карты Украину и ее народ" , - заявил министр иностранных дел Дэвид Лэмми.

В санкционный список вошли "Юнармия" как организация, Никита Нагорный, Игорь Казарезов, Андрей Сабинов, Серафим Иванов, организация "Авангард", Валентина Лаврик; Татьяна Завальская – назначенная оккупационными властями глава интерната в Херсоне, 46 воспитанников которого вывезли в Россию на усыновление, и Виталий Сук – назначен оккупационными властями руководитель интерната для детей с инвалидностью в Олешках.

Как известно, первый ордер Международного уголовного суда по отношению к правителю РФ Владимиру Путину и российской омбудсменке по правам детей связан именно с их ролью в вывозе в Россию украинских детей. Такие обвинения могут быть предъявлены и самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко.