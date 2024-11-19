Война РФ против Украины прямо угрожает Западу – генсек НАТО

Агрессия РФ против Украины по объему и последствиям несет угрозу всему коллективному Западу, особенно в контексте присоединения к этой войне КНДР, Ирана и Китая, что требует от стран НАТО и ЕС усиления военной и финансовой поддержки Украины. Об этом сегодня в Брюсселе перед участием в заседании Совета министров ЕС по внешним отношениям (по вопросам обороны) заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает Укринформ.

"Сегодня 1000 дней с начала полномасштабного российского вторжения, неспровоцированного вторжения России в Украину. Сегодня мы обсудим, как помочь Украине победить. Это значит – больше помощи, больше денег. Мы должны сделать это для них (украинцев) сейчас. Особенно, когда до войны присоединилась Северная Корея, когда Китай и Иран помогают России в ее военных усилиях" , – подчеркнул он.

Рютте напомнил, что глава РФ платит за эту "помощь".

"Например, ракетные технологии поступают в Северную Корею, что является прямой угрозой не только для нас, но и для Южной Кореи, для Японии, и даже для территориальных Соединенных Штатов. Поэтому мы должны убедиться, что Путин не достигнет своих целей, что Украина победит в этой борьбе, и именно этот вопрос будет сегодня на повестке дня" , - сказал Рютте.

При этом, по его словам, Китай помогает России обходить международные санкции и поставляет товары двойного назначения. Иран за полученные от Кремля деньги финансирует своих прокси на Ближнем Востоке, дестабилизирует этот регион и за его пределами. Все такие действия, по словам генсека НАТО, оказывают глобальный эффект. Это означает, что безопасность Евроатлантического и Индо-Тихоокеанского пространств все более взаимосвязана.

"Мы видели, что в эти выходные Россия нанесла массированный удар по Украине, но это был не только российский удар. Северная Корея была причастна, Китай был причастен, Иран был присоединен к нему. Мы должны сделать из этого стратегический вывод. Министры, без сомнения, обсудят это сегодня" , - сказал Рютте.

Он напомнил, что российская война против Украины началась в 2014 году, когда Россия оккупировала украинский Крым, а в феврале 2022 года Кремль совершил полномасштабное вторжение в Украину.

"Я не могу быть более гордым тем, что сделала Украина, чтобы выстоять, поскольку она в четыре раза меньше. Ее экономика составляет лишь 25 процентов от размера российской экономики. Но она была способна выстоять до этого момента. Потому что мы на Западе и другие глобальные партнеры – мы имели волю предоставить то, что необходимо для Украины, чтобы побеждать и избежать победы Путина" , – отметил генеральный секретарь НАТО.

Он отметил, что такие усилия чрезвычайно важны, потому что, воюя с Украиной, Путин стремится усилить позиции России на границах Запада, приобрести новые земли и военные способности за счет Украины.