Министр финансов озвучил сумму увеличения налогов в 2025 году
Министр финансов Сергей Марченко при представлении проекта госбюджета на 2025 год сообщил, что благодаря повышению налогов доходы бюджета вырастут на 141 млрд гривен. Об этом сообщил член финансового комитета Ярослав Железняк, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
"Выступление министра финансов, говорит, что в бюджете заложено +141 млрд грн от налогового законопроекта 11416д", - рассказал депутат.
Железняк напомнил, что этот законопроект до сих пор не подписан президентом Владимиром Зеленским.
Закон о повышении налогов
Напомним, Верховная Рада 10 октября одобрила законопроект №11416-д. Главным ресурсом станет увеличение налогов с доходов граждан. Ко второму чтению в проект включили увеличение налога на прибыль банков за 2024 год с 25% до 50%. Банки заплатят этот налог только в следующем году.
Кабмин представил проект бюджета на 2025 год 15 сентября. Тогда еще не были ясны параметры налогового законопроекта, в том числе налога с банков.
На 2025 год был учтен дополнительный ресурс от проекта №11416-д в объеме 122,4 млрд гривен. В частности, повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5% даст 107,7 млрд гривен; установление военного сбора для налогоплательщиков, находящихся на упрощенной системе налогообложения, а именно, для физических лиц-предпринимателей I, II, III и IV групп – 13,7 млрд гривен, юридических лиц III группы – 929 млн гривен.
Дата вступления закона в силу важна, поскольку именно с этой даты увеличивается военный сбор со всех доходов граждан, в том числе зарплаты, с 1,5% до 5%.
Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2025 год 19 ноября. Документ во втором чтении и в целом поддержали 257 депутатов.