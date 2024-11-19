Оккупанты выпустила по энергетике Украины уже более 1 тыс ракет - Минэнерго

За время полномасштабного вторжения враг выпустил более 1 тыс. ракет по энергосистеме Украины, российские войска оккупировали более 18 ГВт мощностей, среди которых – самая большая в Европе Запорожская АЭС. Со ссылкой на данные Министерства энергетики, сообщает Укринформ.

"В 2024 году враг разрушил и повредил более 9 ГВт мощности. Это равно пиковому потреблению таких стран, как Нидерланды или Финляндия. Несмотря на это, энергетическая система Украины продолжает работать, энергетики ежедневно, снова и снова, возвращают свет в дома", - говорится в сообщении.

В Минэнерго подчеркнули, что уже 1000 дней украинская энергосистема демонстрирует независимость от России и устойчивость. В ночь на 24 февраля 2022 Украина отсоединилась от российской и белорусской энергосистем, а уже с 16 марта 2022 года присоединилась к европейской ENTSO-E, усилив свою энергетическую безопасность.

В министерстве напомнили, что в апреле 2022 года по инициативе министра энергетики Украины Германа Галущенко и еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон был создан уникальный механизм для консолидации помощи от партнеров, желающих поддержать украинских энергетиков в обеспечении стабильного энергоснабжения во время военной агрессии РФ.

В Фонде поддержки энергетики для восстановления энергообъектов аккумулировано уже более 700 млн. евро. За это время Украина получила более 19 тысяч тонн гуманитарной помощи от 36 стран мира по стабилизации энергосистемы.