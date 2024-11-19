Лавров обещает "ответ" на удары по РФ ракетами США, но с условием

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Кремль "воспримет пуски управляемых военными экспертами США дальнобойных ракет как качественно новую фазу войны со стороны Запада". Со ссылкой на пропагандистское агентство ТАСС, сообщает Деловая столица.

Об этом Лавров заявил на саммите "Большой двадцатки" в Бразилии.

Напомним, во вторник, 19 ноября, помощник госсекретаря США Брайан Николс подтвердил сообщения западных СМИ о том, что хозяин Белого дома Джо Байден официально разрешил Украине атаковать объекты на территории России американским оружием.

В сентябре президент РФ Владимир Путин говорил, что разрешение бить западным вооружением по территории России является вступлением НАТО в войну.

Лавров на саммите заявил, что "официального подтверждения по решению США по ударам вглубь РФ пока не было, информация поступает из СМИ".

При этом в Минобороны России 19 ноября уже сообщали о применении Украиной 6 ракет ATACMS. Минобороны РФ, которое цитировали пропагандистские СМИ, сообщало, что эти ракеты якобы были сбиты. А разрушения на военных объектах на своей территории объясняли "обломками".

"РФ воспримет пуски управляемых военными экспертами США дальнобойных ракет как качественно новую фазу войны со стороны Запада" , — цитирует ТАСС "бразильское" заявление Лаврова.

Руководитель МИД РФ, кроме того, угрожает, что "Москва будет реагировать соответствующим образом на решение США по ударам вглубь РФ"

При этом глава российской дипломатии порассуждал, что "удары по Брянской области ракетами ATACMS без участия американцев были бы невозможны".

"Удары по Брянской области ракетами ATACMS — сигнал, что Запад хочет эскалации" , — заявил Сергей Лавров.

Он также похвалил позицию канцлера Германии Олафа Шольца, который до сих пор не санкционировал передачу Украине ракет Taurus.

Кроме того, в своем спиче Лавров заявил, что "РФ строго привержена позиции по недопущению ядерной войны".