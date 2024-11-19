Франция имеет ограниченное число ракет SCALP для Украины - Le Monde

Во Франции есть ограниченное количество дальнобойных ракет SCALP, которые она могла бы предоставить Украине﻿. Об этом пишет Le Monde со ссылкой на неназванный источник издания, сообщает Деловая столица.

По словам собеседника Le Monde, сейчас Франция обсуждает с Великобританией дальнейшие поставки SCALP/Storm Shadow. Отмечается, что у Лондона в распоряжении таких ракет больше, чем у Парижа.

В январе этого года Франция заявила, что передаст Украине 40 дальнобойных ракет, из которых около 10 уже были поставлены.

Ранее французская газета Le Figaro сообщила, что Великобритания и Франция позволили Украине наносить удары вглубь территории России ракетами SCALP/Storm Shadow. Позже упоминания об этом решении убрали из материалов сайта.

Как сообщалось, накануне стало известно, что действующий президент США Джо Байден дал разрешение силам обороны Украины на удары дальнобойными тактическими ракетными системами (ATACMS) по территории России.