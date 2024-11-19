Зеленский отказался комментировать удар по арсеналу под Брянском

Президент Владимир Зеленский не подтвердил, был ли удар по составу БК под Брянском нанесен американской ракетой ATACMS, однако он заявил, что у Украины есть дальнобойные возможности, и они будут использоваться, сообщает Укринформ.

Об этом глава Украинского государства сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Мэтте Фредриксен.

«Без лишних деталей. У Украины есть дальнобойные возможности, есть дальнобойные дроны собственного производства, у нас теперь есть длинный Нептун, и не один. Теперь у нас есть ATACMS. Мы все это будем использовать» , - сказал Зеленский в ответ на просьбу журналиста подтвердить, что удар по составу БК под Брянском был нанесен американской ракетой ATACMS.

Как сообщалось, в ночь на 19 ноября Силы обороны Украины нанесли удар по составу с боеприпасами вблизи города Карачев в Брянской области РФ. Операция привела к значительным взрывам и пожару на месте.

При этом российское Минобороны заявило, что Вооруженные силы Украины якобы атаковали арсенал оружия у Карачева именно ракетами ATACMS.