Российский Центробанк признал курс доллара выше 100 рублей
Официальный курс доллара Центрального Банка России превысил 100 рублей, впервые с октября 2023 года. Об этом пишет издание The Moscow Times, сообщает Экономическая правда.
ЦБ установил курс доллара на 20 ноября - 100,0348 рублей. Последний раз курс выше 100 рублей был 10 октября 2023 года.
Осенью прошлого года курс определялся на основе биржевых торгов на Московской бирже.
Из-за санкций США таких торгов на самой Мосбирже по доллару не проводят.