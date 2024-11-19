Российский Центробанк признал курс доллара выше 100 рублей

Официальный курс доллара Центрального Банка России превысил 100 рублей, впервые с октября 2023 года.﻿ Об этом пишет издание The Moscow Times, сообщает Экономическая правда.

ЦБ установил курс доллара на 20 ноября - 100,0348 рублей. Последний раз курс выше 100 рублей был 10 октября 2023 года.

Осенью прошлого года курс определялся на основе биржевых торгов на Московской бирже.

Из-за санкций США таких торгов на самой Мосбирже по доллару не проводят.