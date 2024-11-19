Украина не примет никаких компромиссов по своим территориям - Сибига в США

Украина, которая продолжает тяжелую борьбу за выживание, не примет никаких инициатив с «половинчатыми» решениями, предусматривающими компромиссы по нашему суверенитету или территориальной целостности. Об этом заявил во время выступления на заседании Хельсинкской комиссии в Вашингтоне министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает Укринформ.

«Мы в Украине знаем, что в ситуации экзистенциальной борьбы за выживание нет места полурешению. Полумеры дают лишь половинчатый результат. А в ситуациях жизни или смерти полурешением есть смерть, а не жизнь» , - подчеркнул глава украинской дипломатии.

Он подчеркнул, что ситуация в Украине – это не просто конфликт между двумя государствами, это агрессия одного государства против другого.

«Здесь не может быть ничьей» , – заявил министр.

Сибига также акцентировал, что в нынешней ситуации не может быть альтернативы Формуле мира и восстановлению всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира в Украине.

«Столкнувшись с таким жестоким и беззаконным режимом, как путинская Россия, не может быть альтернативы миру через силу. Украина не примет никаких инициатив, предусматривающих компромисс по поводу нашего суверенитета или территориальной целостности. Мы не будем воспринимать никакие инициативы, разработанные без нашего участия. Ничего об Украине без Украины» , - заявил министр.

Он продолжил, что украинцы не примут никаких соглашений "земля в обмен на мир". По его словам, такие идеи будут означать, что миллионы людей останутся в руках агрессора и будут подвергаться геноциду, пыткам и угнетению.

«Кроме того, вознаграждение России новыми территориями не восстановит мир, зато спровоцирует дальнейшую агрессию. Это умиротворение, а не мир. Умиротворение никогда не работало в прошлом и не сработает сейчас» , - подчеркнул Сибига.

Между тем, по его словам, Россия не демонстрирует намерений восстанавливать мир и продолжает говорить на языке ультиматумов и атаковать Украину каждый день и каждую ночь.

«Только сильные и решительные шаги вынудят агрессора согласиться на справедливый мир. Надо поднять цену этой войны для Путина до того уровня, когда он поймет, что не может продолжать свою агрессию» , - призвал министр иностранных дел Украины.

Сибига отметил, что украинский народ платит самую дорогую цену за войну, впрочем, цена умиротворения будет еще выше. Вот почему Украине и миру нужен настоящий мир, а не мир любой ценой, подчеркнул он.