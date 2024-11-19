Болгария просит ввести ограничения ЕС на украинский мед

Министр сельского хозяйства и продовольствия Болгарии Георгий Тахов обратился в Европейскую комиссию с просьбой о защитных мерах против импорта меда из Украины. Со ссылкой на BTA, сообщает Укринформ.

Тахов на заседании Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства, которое проходило в Брюсселе, заявил, что импорт украинского меда усложняет сбыт местной продукции. Он отметил, что значительные объемы украинского меда по очень низким ценам, поступающим на европейский рынок, оказывают большое давление на цены болгарского меда.

Отмечается, что просьбу Болгарии поддержала Румыния.

Согласно статистике, объем импорта меда из Украины в Болгарию с января по октябрь 2024 более чем на 30% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, пишет Bnr.

Также Тахов заявил, что аналогичная ситуация и на рынке яиц в Болгарии из-за резкого увеличения импорта украинских яиц.