Курс валют НБУ на 20 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 20 ноября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 19 ноября, снизился на 4 коп до 41.3310 за 1 доллар.

Курс евро повысился на 6 коп до 43.6910 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов достиг уровня 52.2507 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос на 23 коп до 46.8234 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого достиг уровня 10.0950 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.331 000 EUR Евро 43.691 000 GBP Фунт стерлингов 52.250 700 CHF Швейцарский франк 46.823 400 PLN Польский злотый 10.095 000

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.