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Курс валют НБУ на 20 ноября

Курс валют НБУ на 20 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 20 ноября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 19 ноября, снизился на 4 коп до 41.3310 за 1 доллар.

Курс евро повысился на 6 коп до 43.6910 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов достиг уровня 52.2507 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос на 23 коп до 46.8234 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого достиг уровня 10.0950 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.331000 --0.0405
EUR Евро 43.691000 +0.0565
GBP Фунт стерлингов 52.250700 +0.0109
CHF Швейцарский франк 46.823400 +0.2286
PLN Польский злотый 10.095000 +0.0091

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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