Курс валют НБУ на 20 ноября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 20 ноября 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 19 ноября, снизился на 4 коп до 41.3310 за 1 доллар.
Курс евро повысился на 6 коп до 43.6910 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов достиг уровня 52.2507 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка вырос на 23 коп до 46.8234 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого достиг уровня 10.0950 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.331000
|EUR
|Евро
|43.691000
|GBP
|Фунт стерлингов
|52.250700
|CHF
|Швейцарский франк
|46.823400
|PLN
|Польский злотый
|10.095000
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.