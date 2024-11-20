Украина атаковала военный завод и арсенал оружия на территории РФ – ЦПД

Украинские силы атаковали завод в Белгородской области РФ, который среди прочего производит грузовые дроны для российской армии, также был прилет в арсенал оружия в Новгородской области РФ. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, сообщает Украинская правда.

"В Белгородской области был атакован завод компании ЭФКО, который публично делает пищевую продукцию, но на самом деле также производит грузовые дроны, которые использует российская армия в военных целях" , – сообщил Коваленко.

Он также опубликовал видео с пожаром на заводе.

У Росії "прилетіло" у завод, який виготовляє вантажні БПЛП – Центр протидії дезінформації. Відео з Telegram-каналу керівника ЦПД Андрія Коваленка pic.twitter.com/tUyfk1QGuZ — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 20, 2024

Также, по словам Коваленко, БПЛА атаковали 13-й арсенал ГРАУ вблизи поселка Котово в Новгородской области РФ, что ориентировочно в 680 км от границы с Украиной. Ранее об этом сообщали российские Telegram-каналы.

"На 13-м арсенале ГРАУ хранятся снаряды для ствольной артиллерии, мины для минометов, ракеты для РСЗО "Град", "Смерч" и "Ураган", также ракеты "Искандер", кндровские KN23, зенитные ракеты к С-300, С-400, и боеприпасы для комплекса "Тор"" , – сообщил Коваленко.

Кроме того, руководитель ЦПД выложил в сеть видео со взрывом и пожаром в Воронежской области РФ. Об атаке на Евдаковский масложировой комбинат в Воронежской области сообщалось накануне.