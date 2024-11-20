Зеленский: США сильнее Путина и имеют больше возможностей закончить войну

Президент Владимир Зеленский считает, что правитель России Владимир Путин слабее Соединенных Штатов, которые имеют больше возможностей для того, чтобы заставить лидера Кремля прекратить агрессию против Украины.﻿﻿ Об этом Зеленский заявил в интервью Fox News, сообщает Украинская правда.

Журналист спросил украинского президента, разве Путин не тот, кто может принять решение о прекращении войны? Зеленский ответил так:

"Я уверен, что на сегодняшний день это зависит от Путина, очень многое зависит. Он может это сделать. Он может захотеть и закончить эту войну.

Но это также гораздо больше зависит от Соединенных Штатов Америки. Путин слабее Соединенных Штатов Америки. Президент Соединенных Штатов Америки имеет и силу, и власть, и оружие, и он может снизить цену на энергоресурсы. Кстати, я слышал сигнал в СМИ от президента Трампа, что он думает о том, чтобы снизить цены на энергоресурсы, на нефть, и это нужно сделать".

Президент допустил, что Украина может проиграть в развязанной Россией войне, если США будут сокращать помощь.

"Украина может проиграть в случае прекращения помощи США" , - отметил он.

"Конечно, в любом случае мы останемся и будем бороться. У нас есть производство, но этого недостаточно, чтобы победить. И я думаю, что этого недостаточно, чтобы выжить. Но это будет, если такой выбор будет американский выбор, поэтому мы будем решать, что нам придется делать" , – добавил президент Украины.

Также Зеленский опасается, что будет "очень опасно", если его страна начнет терять единство, поскольку конфликт с Россией превысит 1000 дней.

Перед этим Зеленский заявил, что ожидает поддержку Украины со стороны новоизбранного президента США Дональда Трампа в случае переговоров Киева с Москвой по войне, а также "сильную Украину" назвал основой переговоров.

Также, по словам президента, поддержка ценностей и справедливости будет поддержкой Украины, и здесь невозможен нейтралитет со стороны посредника.