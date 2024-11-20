Посольство США предупреждает о риске крупной воздушной атаки 20 ноября

Соединенные Штаты призвали своих граждан на территории Украины проявить максимальную осторожность в связи с риском большой воздушной атаки со стороны РФ 20 ноября; посольство в связи с этим будет закрыто. Соответствующее предупреждение опубликовало посольство США в Украине, сообщает Европейская правда.

Предупреждение касается всей территории Украины.

"Посольство США в Киеве получило конкретную информацию о потенциальной возможности серьезной воздушной атаки 20 ноября. Из соображений предосторожности посольство будет закрыто, сотрудники получили инструкции по пребыванию в укрытиях.

Посольство США советует гражданам США быть готовыми немедленно спуститься в укрытие в случае объявления воздушной тревоги" , – говорится в заявлении.

Американцам в Украине посоветовали следить за объявлениями и заблаговременно выяснить, где расположены ближайшие укрытия.

Напомним, во вторник неофициально появилась информация о первом применении американских ракет ATACMS по территории России после соответствующего разрешения США.