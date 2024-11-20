Посольство США предупреждает о риске крупной воздушной атаки 20 ноября
Соединенные Штаты призвали своих граждан на территории Украины проявить максимальную осторожность в связи с риском большой воздушной атаки со стороны РФ 20 ноября; посольство в связи с этим будет закрыто. Соответствующее предупреждение опубликовало посольство США в Украине, сообщает Европейская правда.
Предупреждение касается всей территории Украины.
"Посольство США в Киеве получило конкретную информацию о потенциальной возможности серьезной воздушной атаки 20 ноября. Из соображений предосторожности посольство будет закрыто, сотрудники получили инструкции по пребыванию в укрытиях.
Посольство США советует гражданам США быть готовыми немедленно спуститься в укрытие в случае объявления воздушной тревоги", – говорится в заявлении.
Американцам в Украине посоветовали следить за объявлениями и заблаговременно выяснить, где расположены ближайшие укрытия.
Напомним, во вторник неофициально появилась информация о первом применении американских ракет ATACMS по территории России после соответствующего разрешения США.