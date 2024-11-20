Война в Украине может перейти в "полузамороженный конфликт" – The Economist

В издании The Economist считают, что в 2025 году Украина и Россия могут начать переговоры под давлением США и отсутствия нужного количества оружия и финансирования. Предполагают, что в это время боевые действия затихнут и может возникнуть "полузамороженный конфликт", сообщает Украинская правда.

"2025 год может стать годом, когда боевые действия в основном закончатся. Обе стороны близки к истощению, и сторонники каждой из них хотели бы, чтобы конфликт завершился. В Вашингтоне это будет приоритетом новой администрации Дональда Трампа" , – говорится в статье.

В начале 2024 года борьба в Конгрессе привела к тому, что на несколько месяцев американское финансирование Украины прекратилось. Где-то в 2025 году этот новый пакет в размере $61 млрд также будет исчерпан.

Кроме того, у США заканчиваются запасы военной техники, которую она отправляет в Украину, и ей нужно подумать о других партнерах, особенно об Израиле и Тайване.

Ограничения со стороны предложения еще хуже в Европе, где правительства сделали слишком мало для расширения оборонного производства, чтобы удовлетворить потребности Украины.

Отмечается, что Украина сама имеет все более впечатляющую оборонную промышленность, особенно в производстве беспилотников, но ей будет трудно заполнить этот пробел, поскольку западные поставки сокращаются.

Все это означает, что после президентских выборов в США давление на Украину со стороны России в 2025 году значительно усилится, чтобы вступить в какую-то форму переговоров с ней.

В издании предполагают, что в рамках возможного соглашения Украине придется смириться с потерей части своей территории: "Те 7%, которые Россия захватила во время своего первого вторжения в 2014 году (Крым и восточный Донбасс), несомненно, не подлежат возврату. Любое урегулирование, вероятно, также будет предусматривать удержание Россией части или большей части дополнительных 11%, которые она контролирует после вторжения в 2022 году".

Но Украина должна получить надежные гарантии безопасности, идеальным вариантом которых является полноправное членство в НАТО: "Это, вероятно, было бы приемлемым решением для Киева, хотя и болезненным для Украины".

С возвращением Трампа к власти, кажется вероятным, что Украина не вступит в НАТО годами, если вообще когда-нибудь; но она все еще может получить по крайней мере какую-то форму гарантии безопасности.

В то же время сейчас кажется очень вероятным, что дискуссии о переговорах начнутся в 2025 году, и когда они начнутся, боевые действия могут резко затихнуть, вплоть до прекращения огня: "Пока идут переговоры, может возникнуть полузамороженный конфликт".