США отрицают, что закрыли посольство в Киеве из-за ядерной угрозы

Закрытие Посольства США в Киеве 20 ноября связано с угрозой комбинированного российского удара с использованием дронов и ракет, об угрозе ядерного удара речь пока не идет.﻿﻿ Об этом рассказали собеседники в дипмиссии, сообщает Украинская правда.

"Закрытие посольства связано с воздушной тревогой, включая повышенную возможную угрозу комбинированной атаки дронов и ракет, как это случалось в последнее время. Мы продолжаем следить за ситуацией, работая с нашими украинскими партнерами" , – рассказал собеседник.

На уточняющий вопрос, связано ли закрытие посольства с заявлением России об изменении ядерной доктрины и снижении порога для ядерного удара, собеседник еще раз подчеркнул, что закрытие диппредставительства "связано с постоянной угрозой воздушных атак".

Гражданам США советуют следить за новостями в местных СМИ, заранее выяснить, где расположены ближайшие укрытия и в случае объявления воздушной тревоги, немедленно спускаться в укрытие.