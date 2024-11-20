Британская разведка оценила состояние Черноморского флота РФ на третий год вторжения

Британская разведка отметила, что успешные действия Украины против Черноморского флота РФ привели к уничтожению около четверти его крупных судов, включая флагман, и заставили убраться в восточную часть акватории, но ЧФ РФ все еще играет роль в поддержке наземных операций, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в обзоре Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 20 ноября.

Разведка отмечает, что до начала полномасштабной войны в России почти точно считали ЧФ РФ составляющей стратегических морских возможностей, а за три года войны флот понес немалые потери из-за успешных операций Украины.

До войны Черноморский флот РФ имел большое существенное преимущество над ВМС Украины, однако после 24 февраля Украина уничтожила или существенно повредила около 25% крупных военных кораблей, которые Россия завела в Черное море, в том числе потопила флагман – крейсер "Москва", который хвастался своей ПВО.

Вследствие украинских действий Черноморскому флоту РФ пришлось выводить все важнейшие суда с исторической базы в оккупированном Севастополе в Новороссийск, и соответственно адаптировать свою деятельность, констатирует разведка.