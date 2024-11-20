Гаубицы и дроны: Германия подготовила Украине пакет оружия

Германия подготовила новый пакет военной помощи для Украины. Он включает гаубицы, машины и сотни дронов.﻿ Об этом говорится в сообщении правительство ФРГ, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

В новом пакете Германии направит Украине четыре самоходных гаубицы Panzerhaubitzen 2000 с запчастями и более 40 тысяч 155 мм боеприпасов к ним. Кроме того, ВСУ получат три танка для разминирования WISENT 1 с запчастями и три плуга для разминирования.

Также в пакете:

боеприпасы для БМП MARDER;

47 машин с защитой от мин (MRAP);

радиолокационная станция TRML-4D;

20 дронов-разведчиков VECTOR с запчастями;

12 дронов-разведчиков HORNET XR;

100 дронов-разведчиков RQ-35 HEIDRUN;

120 дронов-разведчиков SONGBIRD;

60 дронов-разведчиков Golden Eagle;

2 дрона-разведчика VT-4 Ray;

2 мостоукладочные машины BIBER с запчастями

8 тактических авиадесантных машин Caracal;

20 защищенных машин для пограничной службы;

6 большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh;

8 тысяч патронов калибром 40-мм;

100 тысяч винтовок HLR 338 с 314 тысячами патронов к ним.

Дополнительно Германия отправит Украине 100 тысяч патронов к стрелковому оружию, джуты и шевроны.

Помощь от Германии

Германия - один из ключевых партнеров Украины. Берлин системно предоставляет Украине пакеты военной помощи.

ВСУ получили от Германии танки Leopard разных модификаций, системы ПВО IRIS-T и Patriot, зенитки, артиллерийские системы, бронированные машины, боеприпасы, дроны и многое другое вооружение. Недавно канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал, что до конца года Украина получит шестую систему IRIS-T.

Также в Германии учат украинских военных. Учебная миссия длится с 2022 года.

При этом Шольц выступает категорически против передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.