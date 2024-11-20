Гаубицы и дроны: Германия подготовила Украине пакет оружия
Германия подготовила новый пакет военной помощи для Украины. Он включает гаубицы, машины и сотни дронов. Об этом говорится в сообщении правительство ФРГ, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
В новом пакете Германии направит Украине четыре самоходных гаубицы Panzerhaubitzen 2000 с запчастями и более 40 тысяч 155 мм боеприпасов к ним. Кроме того, ВСУ получат три танка для разминирования WISENT 1 с запчастями и три плуга для разминирования.
Также в пакете:
- боеприпасы для БМП MARDER;
- 47 машин с защитой от мин (MRAP);
- радиолокационная станция TRML-4D;
- 20 дронов-разведчиков VECTOR с запчастями;
- 12 дронов-разведчиков HORNET XR;
- 100 дронов-разведчиков RQ-35 HEIDRUN;
- 120 дронов-разведчиков SONGBIRD;
- 60 дронов-разведчиков Golden Eagle;
- 2 дрона-разведчика VT-4 Ray;
- 2 мостоукладочные машины BIBER с запчастями
- 8 тактических авиадесантных машин Caracal;
- 20 защищенных машин для пограничной службы;
- 6 большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh;
- 8 тысяч патронов калибром 40-мм;
- 100 тысяч винтовок HLR 338 с 314 тысячами патронов к ним.
Дополнительно Германия отправит Украине 100 тысяч патронов к стрелковому оружию, джуты и шевроны.
Помощь от Германии
Германия - один из ключевых партнеров Украины. Берлин системно предоставляет Украине пакеты военной помощи.
ВСУ получили от Германии танки Leopard разных модификаций, системы ПВО IRIS-T и Patriot, зенитки, артиллерийские системы, бронированные машины, боеприпасы, дроны и многое другое вооружение. Недавно канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал, что до конца года Украина получит шестую систему IRIS-T.
Также в Германии учат украинских военных. Учебная миссия длится с 2022 года.
При этом Шольц выступает категорически против передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.