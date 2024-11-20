В Польше стало больше легально трудоустроенных украинцев

Количество украинцев в Польше, которые легально работают и состоят на страховом учете, выросло до 779 300 человек по состоянию на конец октября 2024 года. Данные опубликовало Управления социального страхования Польши (ZUS), сообщает Лига.Бизнес.

На начало 2024 года в Польше легально работали 755 000 украинцев, на конец марта – 762 200, на конец июня – 771 000, уточняет издание Bankier.pl со ссылкой на данные отчета ZUS.

Из всех работающих в Польше украинцев – 406 500 мужчины и 372 700 женщины. Большинство трудоустроенных людей с украинским паспортом — в возрасте 30-44 лет.

Наибольшее количество граждан Украины работает в Мазовецком – 188 100, Нижнесилезском – 92 700 и Великопольском воеводствах – 89 500 человек.

Всего в Польше легально работают 1,17 млн иностранцев. Граждане Беларуси — вторая наиболее многочисленная группа работающих иностранцев (135 200 человек). Граждане Грузии на третьем месте – 26 800 человек.

Украинцы, прибывшие в Польшу с 24 февраля 2022 года, могут после подтверждения личности получить номер PESEL, и их пребывание в стране считается легальным. Однако украинцы могут лишиться права на законное проживание, если покинут Польшу на срок более одного месяца. Это ограничение не распространяется на лиц, отправленных на работу за границу организациями, действующими в Польше.

Семьи из Украины имеют доступ к семейным пособиям. Условием является, чтобы их дети посещали польскую школу. Из этого правила есть исключение относительно учеников старших классов