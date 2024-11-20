Украина впервые нанесла удар Storm Shadow по России – Bloomberg

Силы обороны Украины впервые применили британские крылатые ракеты Storm Shadow по военным объектам на территории государства-агрессора - России.﻿﻿ Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимного западного чиновника, сообщает Европейская правда.

Агентство не уточняет, когда и где именно Украина поразила цели с помощью Storm Shadow, но ранее в среду 20 ноября российские источники писали о применении этих ракет в Курской области.

Об ударе британскими ракетами сообщает и портал The Guardian, который ссылается на анализ фото фрагментов ракет с Курщины.

В офисе премьер-министра Великобритании заявили, что не комментируют сообщения о возможном применении Storm Shadow против целей на российской территории.

СМИ ранее сообщили, что Британия непублично одобрила разрешение на удары Украины переданными крылатыми ракетами по российским целям в ответ на развертывание Россией северокорейских войск.

Ранее удары своими дальнобойными ракетами ATACMS по России разрешили и США, хотя публично они об этом не объявляют.