Оккупанты расстреляли пленных ВСУ на Покровском направлении - прокуратура

Украинские прокуроры начали расследование очередного военного преступления россиян, которые расстреляли пленных ВСУ на Покровском направлении.﻿﻿ Со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру, сообщает Украинская правда.

По оперативным данным, 10 ноября враг совершил штурм укрепления Сил обороны в районе села Новодмитровка Покровского района.

После того, как представители армии РФ взяли в плен двух военных ВСУ, они заставили мужчин раздеться догола. Проведя их под дулами автоматов по лесопосадке, пленных расстреляли.

Кроме того, проверяется факт убийства оккупантами еще трех раненых защитников Украины на указанной позиции.