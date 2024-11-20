Прокуратура начала расследовать казнь пленных ВСУ на Покровском направлении
Украинские прокуроры начали расследование очередного военного преступления россиян, которые расстреляли пленных ВСУ на Покровском направлении. Со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру, сообщает Украинская правда.
По оперативным данным, 10 ноября враг совершил штурм укрепления Сил обороны в районе села Новодмитровка Покровского района.
После того, как представители армии РФ взяли в плен двух военных ВСУ, они заставили мужчин раздеться догола. Проведя их под дулами автоматов по лесопосадке, пленных расстреляли.
Кроме того, проверяется факт убийства оккупантами еще трех раненых защитников Украины на указанной позиции.
"Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление", - отметили в прокуратуре.