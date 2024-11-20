Зеленский призвал украинцев не паниковать из-за усиленной инфоатаки от РФ

Владимир Зеленский обратился к украинцам с важным напоминанием об опасности информационных манипуляций и панических настроений, особенно на фоне усиленной информационной атаки со стороны России, сообщает Зеркало недели.

Он подчеркнул, что в 1001 день войны ситуация не изменилась — Россия продолжает свою агрессию, а информационное нагнетание только служит интересам врага. Президент призвал граждан не поддаваться панике, быть внимательными к сигналам воздушной тревоги, помогать армии и не разрешать чужим интересам манипулировать эмоциями.

Зеленский также отметил важность укрепления системы противовоздушной обороны, чтобы обеспечить дополнительную безопасность для страны в условиях постоянной угрозы со стороны России.

Президент сообщил, что США предоставили уже 70-й пакет помощи, включающий дроны, снаряды для HIMARS и артиллерии, а также мины.

Отдельно Зеленский встретился с представителями Всемирного банка, обсудив использование российских замороженных активов для восстановления Украины и противодействия агрессии. Он подчеркнул, что Россия должна нести ответственность за свои действия.