В США трансгендерной конгрессвумен запретили посещать женские туалеты
Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон заявил в среду, что трансгендеры не будут допущены в туалеты в Капитолии и офисных зданиях Палаты представителей, которые не соответствуют их полу, определенному при рождении. Об этом пишет The Washington Post, сообщает Украинская правда.
Джонсон объявил об изменении правил две недели после того, как демократ Сара Макбрайд из Делавэра стала первым открытым трансгендерным лицом, избранным в Конгресс.
"Все однополые помещения в Капитолии и офисных зданиях Палаты представителей, такие как туалеты и раздевалки, зарезервированы для лиц этого биологического пола.
Важно отметить, что каждый офис члена Конгресса имеет собственную отдельную уборную, а унисекс-туалеты доступны по всему Капитолию. Женщины заслуживают места, предназначенные только для женщин", – сказал Джонсон.
На этой неделе член Конгресса, республиканка Нэнси Мейс представила резолюцию о запрете трансгендерным женщинам посещать женские туалеты в Капитолии. В резолюции не упоминается имя Макбрайд, но во вторник Мейс заявила, что "это на 100% из-за Макбрайда" и что будущая конгрессвумен "не имеет права голоса" в формировании первой в своем роде политики.
Мейс поблагодарила Джонсона за изменение правил, написав в X:
"Эта борьба еще не закончена. Мы хотим запретить мужчинам доступ к женским помещениям в каждом федеральном здании, школе, общественном туалете, везде". Этот пост был одним из сотен, которые конгрессвумен сделала в социальных сетях на тему туалетов за последние дни.
Сама Макбрайд в своем заявление в среду сказала, что она "здесь не для того, чтобы спорить о туалетах".