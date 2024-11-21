В США трансгендерной конгрессвумен запретили посещать женские туалеты

Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон заявил в среду, что трансгендеры не будут допущены в туалеты в Капитолии и офисных зданиях Палаты представителей, которые не соответствуют их полу, определенному при рождении.﻿﻿ Об этом пишет The Washington Post, сообщает Украинская правда.

Джонсон объявил об изменении правил две недели после того, как демократ Сара Макбрайд из Делавэра стала первым открытым трансгендерным лицом, избранным в Конгресс.

"Все однополые помещения в Капитолии и офисных зданиях Палаты представителей, такие как туалеты и раздевалки, зарезервированы для лиц этого биологического пола.

Важно отметить, что каждый офис члена Конгресса имеет собственную отдельную уборную, а унисекс-туалеты доступны по всему Капитолию. Женщины заслуживают места, предназначенные только для женщин" , – сказал Джонсон.

На этой неделе член Конгресса, республиканка Нэнси Мейс представила резолюцию о запрете трансгендерным женщинам посещать женские туалеты в Капитолии. В резолюции не упоминается имя Макбрайд, но во вторник Мейс заявила, что "это на 100% из-за Макбрайда" и что будущая конгрессвумен "не имеет права голоса" в формировании первой в своем роде политики.

Мейс поблагодарила Джонсона за изменение правил, написав в X:

"Эта борьба еще не закончена. Мы хотим запретить мужчинам доступ к женским помещениям в каждом федеральном здании, школе, общественном туалете, везде". Этот пост был одним из сотен, которые конгрессвумен сделала в социальных сетях на тему туалетов за последние дни.

Сама Макбрайд в своем заявление в среду сказала, что она "здесь не для того, чтобы спорить о туалетах".