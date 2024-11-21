Курс валют НБУ на 21 ноября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 21 ноября 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 20 ноября, понизился до уровня 41.2533 за 1 доллар.
Евро подешевел на 13 коп до 43.5635 за 1 евро.
Фунт стерлингов подорожал на 1 коп до 52.2597 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка снизился до отметки 46.6350 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 4 коп до 10.0583 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.253300
|EUR
|Евро
|43.563500
|GBP
|Фунт стерлингов
|52.259700
|CHF
|Швейцарский франк
|46.635000
|PLN
|Польский злотый
|10.058300
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.