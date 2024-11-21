Курс валют НБУ на 21 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 21 ноября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 20 ноября, понизился до уровня 41.2533 за 1 доллар.

Евро подешевел на 13 коп до 43.5635 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 1 коп до 52.2597 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился до отметки 46.6350 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 4 коп до 10.0583 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.253 300 EUR Евро 43.563 500 GBP Фунт стерлингов 52.259 700 CHF Швейцарский франк 46.635 000 PLN Польский злотый 10.058 300

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.