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Курс валют НБУ на 21 ноября

Курс валют НБУ на 21 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 21 ноября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 20 ноября, понизился до уровня 41.2533 за 1 доллар.

Евро подешевел на 13 коп до 43.5635 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 1 коп до 52.2597 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился до отметки 46.6350 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 4 коп до 10.0583 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.253300 --0.0777
EUR Евро 43.563500 --0.1275
GBP Фунт стерлингов 52.259700 +0.009
CHF Швейцарский франк 46.635000 --0.1884
PLN Польский злотый 10.058300 --0.0367

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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