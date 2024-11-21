РФ потеряла еще 1500 военных и 50 артсистем – данные Генштаба

За сутки Россия потеряла в ходе полномасштабной войны с Украиной около 1510 военных, 24 бронемашины, 50 артсистем и другую технику.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.11.24 ориентировочно составили: