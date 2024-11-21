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РФ потеряла еще 1500 военных и 50 артсистем – данные Генштаба

РФ потеряла еще 1500 военных и 50 артсистем – данные Генштаба
Фото: Facebook

За сутки Россия потеряла в ходе полномасштабной войны с Украиной около 1510 военных, 24 бронемашины, 50 артсистем и другую технику.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 727 250 (+1 510) человек,
  • танков – 9 398 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин – 19 143 (+24) ед,
  • артиллерийских систем – 20 731 (+50) ед,
  • РСЗО – 1 253 (+1) ед,
  • средств ПВО – 1 003 (+2) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 19 259 (+57) ед,
  • крылатых ракет – 2 756 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 29 745 (+97) ед,
  • специальной техники – 3 674 (+0) ед.

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