Почти 85% потерь РФ приходятся на Кураховское направление – спикер ВСУ

Россия не оставляет попыток достичь административных границ Донецкой и Луганской областей. Почти 80-85% ежедневных потерь врага приходятся на Кураховское направление. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

По словам Волошина, враг продолжает агрессивные штурмовые действия на Кураховском направлении, несмотря на потери и планы Украины по применению дальнобойного вооружения.

"Враг имеет свои агрессивные планы, он от них не отходит и не отступает. Динамика штурмовых действий врага меняется ежедневно, ведь противник пытается достичь административных границ Донецкой и Луганской областей. Однако, наши силы обороны противостоят ему, нанося большие потери. Почти 80-85% ежедневных потерь врага приходится именно на нашу восточную операционную зону" , - добавил он.

Ситуация на Кураховском направлении

В течение последних месяцев враг сосредоточил свои усилия на Покровском и Кураховском направлениях. Почти ежедневно на них приходится почти половина от общего количества боевых столкновений за сутки. В течение 20 ноября, террористы 29 раз пытались прорвать оборонительные рубежи в районах ряда населенных пунктов Кураховского направления.

Также недавно враг обстрелял Курахово Донецкой области, в результате чего была разрушена Терновская дамба Кураховского водохранилища.