Меркель в мемуарах рассказала о "очарованности" Трампа Путиным

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в своих мемуарах рассказала о трудностях во время общения с Дональдом Трампом и описала его как человека, очарованного авторитарными лидерами. Отрывки из мемуаров экс-канцлера под названием "Свобода: Воспоминания 1954-2021" публикует Die Zeit, сообщает Европейская правда.

Меркель вспоминает, что обращалась к Папе Римскому за советом, как вести себя с Дональдом Трампом, когда его только что избрали президентом США в 2016 году.

Она надеялась найти способ убедить его не выходить из Парижского соглашения по климату.

"Он видел все с точки зрения застройщика, которым был до того, как пошел в политику. Каждый участок земли можно было продать только один раз, и если он не получил его, то это сделал бы кто-то другой. Так он видел мир" , – пишет экс-глава правительства Германии.

По ее словам, Трамп казался ей очарованным кремлевским правителем Владимиром Путиным и другими авторитарными лидерами.

В книге, написанной до переизбрания Трампа в 2024 году, Меркель выражает "искреннюю надежду", что вице-президент США Камала Харрис победит своего соперника.

В мемуарах Меркель также объясняет свои действия по торможению намерений Украины вступить в НАТО.

В бытность на посту Ангела Меркель считалась одним из самых влиятельных политиков Европы и мира.

Однако после полномасштабного вторжения в Украину Меркель начали резко критиковать за политику умиротворения России, все большую зависимость от российского газа и отказ признать свои ошибки на посту.