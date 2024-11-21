Президент Еврокомиссии оказала первую помощь пассажиру в самолете

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оказала первую помощь пассажиру самолета авиакомпании Swiss Air, совершавшего рейс из Цюриха в Брюссель. Об этом стало известно изданию Bild, сообщает Европейская правда.

В публикации говорится, что во время перелета в среду у одного из пассажиров возникли проблемы со здоровьем, после чего экипаж спросил, может ли кто-то оказать помощь.

На эту просьбу откликнулась одна из пассажирок. Она оказывала первую помощь, пока самолет не смог безопасно приземлиться в Брюсселе, где уже за дело взялись медики.

Как отмечает издание, пассажиркой, которая откликнулась на просьбу о помощи, оказалась действующий президент Еврокомиссии.

Представительница ЕС подтвердила изданию эту информацию.

"Мы возвращались из Рио-де-Жанейро в Брюссель, когда во время полета еще одному пассажиру понадобилась медицинская помощь. Как обычно в таких случаях, бортпроводники поинтересовались, имеет ли кто-то из пассажиров медицинские знания" , – сказала она.

Bild напоминает, что фон дер Ляйен имеет медицинское образование.