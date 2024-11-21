Рада поддержала добровольное возвращение на службу после первой "самоволки"

Верховная Рада в целом поддержала проект закона о добровольном возвращении на службу для тех, кто впервые самовольно оставил воинские части или дезертировал.﻿﻿ Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк, сообщает Украинская правда.

"Рада приняла в целом законопроект №12095 о добровольном возвращении на службу для тех, кто впервые самовольно оставили воинские части или дезертировали. За в целом - 253" , – написав він.

Нардеп сообщил, что во время действия военного положения военнослужащим, которые впервые самовольно оставили воинские части или места службы и добровольно прибыли к месту прохождения службы и выразили готовность продолжить военную службу, военная служба и действие контракта продолжается.

Таким военным возобновляются выплаты денежного и осуществления продовольственного, вещевого, других видов обеспечения, льгот и социальных гарантий.

Начатые уголовные производства по статьям 407 и 408 УКУ, в отношении военнослужащих, которые впервые самовольно оставили воинские части и добровольно вернулись "не является основанием для отказа в продолжении военной службы таких военнослужащих и действия их контракта".

Напомним, 20 августа Верховная Рада в целом поддержала проект закона, которым предлагается не наказывать за первое самовольное оставление воинской части или дезертирство, если военный сам вернулся и командир позволит продолжить службу.